Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

На деревню дедушке: как информагентство USA Really пыталось получить статус иноагента в США

142
0 Оставить комментарий

На деревню дедушке: как информагентство USA Really пыталось получить статус иноагента в США

Немногим более двух недель назад главный редактор информационного агентства USA Really Александр Малькевич был задержан в аэропорту Вашингтона агентами ФБР. 

Сотрудники ФБР, поверившие в безумную теорию заговора относительно «русского вмешательства в выборы», основанную на настоящей «охоте на ведьм», неприкрытой русофобии и желании отдельных представителей Демократической партии взвалить вину за поражение Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году на «дюжину русских хакеров», несколько часов допрашивали Малькевича на основании спешно выданного им накануне ордера. 

На деревню дедушке: как информагентство USA Really пыталось получить статус иноагента в США

Александра Малькевича фактически признали реальной угрозой государственной безопасности США, несмотря на то что американское общество в наши дни сталкивается с целым рядом катастрофических проблем, связанных с межрасовой рознью, последствиями экономического кризиса и масштабной коррупцией. В числе прочих обвинений, предъявленных главному редактору USA Really, звучало и то, что информационное агентство ведет в Штатах деятельность без статуса иностранного агента.  

Как бы абсурдно ни звучали эти обвинения, в информационном агентстве USA Really решили «легализоваться» на территории Соединенных Штатов Америки и приложили все усилия для того, чтобы зарегистрироваться в качестве иноагента: таковы за океаном правила игры, какими бы странными и неоднозначными они ни были. Однако сделать это оказалось весьма непросто.

Глава отдела регистрации иностранных агентов (FARA) министерства юстиции США Хизер Хант 9 ноября направила Александру Малькевичу письмо с предписанием зарегистрировать USA Really (и/или себя лично) в качестве иностранного агента. Это письмо с пометкой «вручить лично в руки» агенты ФБР (под роспись!) передали Малькевичу в аэропорту, когда сопровождали его в самолет.

На деревню дедушке: как информагентство USA Really пыталось получить статус иноагента в США

Другое дело, что никаких контактов для обратной связи в письме… не было. Только рабочий телефон госпожи Хант. Однако телефонный разговор между Малькевичем и Хант не состоялся: при попытке дозвониться до главы отдела раз за разом происходила переадресация на голосовую почту. Хант не ответила ни на одно из оставленных ей сообщений.

Интересный ребус: указанный телефон не отвечает, адреса для писем на бланке письма нет, как нет и адреса электронной почты. При этом четко указан срок: «в течение 30 дней дать ответ» и даже больше — «предоставить запрошенные материалы» (причем в таком количестве, что юристы разводят руками — слишком много и не очень законно; с какой стати российская организация должна все это делать?!).

На деревню дедушке: как информагентство USA Really пыталось получить статус иноагента в США

Руководитель USA Really был вынужден найти общий мейл отдела регистрации иностранных агентов — и незамедлительно отправил на этот адрес письмо, где было четко сформулировано желание прояснить все спорные моменты и запустить процесс регистрации.

Ответа не последовало (притом что в итоге в Минюст ушло два письма с разных адресов на случай попадания их в спам — 23 и 25 ноября). В данном положении чеховского Ваньки, отписывавшего «на деревню дедушке» и напрасно дожидавшегося ответа, руководство USA Really пребывает и по сей день.

На деревню дедушке: как информагентство USA Really пыталось получить статус иноагента в США

В информационном агентстве USA Really давно привыкли к надуманным обвинениям в свой адрес и глобальной политической цензуре, проповедуемой Вашингтоном при помощи мейнстримовых СМИ и ведущих социальных сетей. Хоть все это и прямо запрещено Первой поправкой к Конституции США. Вполне очевидно, что данная поправка не раз становилась жертвой политических игрищ, навязанных американскими властями обществу. 

На деревню дедушке: как информагентство USA Really пыталось получить статус иноагента в США

Парадоксальным моментом в данном случае является то, что американская бюрократия не способна играть даже по своим собственным правилам. Неоднозначным. Спорным. Внутренне противоречивым.

Либо мы имеем дело с хитрой схемой: представители американского Минюста будут прятаться на протяжении всех отведенных ими же самими 30 дней, для того чтобы потом торжественно заявить: USA Really (как и руководитель проекта) «грубо нарушили законы США», «проигнорировали» и т. д.

Таким образом, информационное агентство USA Really вынуждено оставаться в некоем «сером поле», ведь в Вашингтоне не могут (или не хотят?) давать добро даже на его присутствие в Америке в качестве «иностранного агента».

Автор: Игорь Лукьянов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.