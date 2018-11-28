На деревню дедушке: как информагентство USA Really пыталось получить статус иноагента в США

Немногим более двух недель назад главный редактор информационного агентства USA Really Александр Малькевич был задержан в аэропорту Вашингтона агентами ФБР.

Сотрудники ФБР, поверившие в безумную теорию заговора относительно «русского вмешательства в выборы», основанную на настоящей «охоте на ведьм», неприкрытой русофобии и желании отдельных представителей Демократической партии взвалить вину за поражение Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году на «дюжину русских хакеров», несколько часов допрашивали Малькевича на основании спешно выданного им накануне ордера.

Александра Малькевича фактически признали реальной угрозой государственной безопасности США, несмотря на то что американское общество в наши дни сталкивается с целым рядом катастрофических проблем, связанных с межрасовой рознью, последствиями экономического кризиса и масштабной коррупцией. В числе прочих обвинений, предъявленных главному редактору USA Really, звучало и то, что информационное агентство ведет в Штатах деятельность без статуса иностранного агента.

Как бы абсурдно ни звучали эти обвинения, в информационном агентстве USA Really решили «легализоваться» на территории Соединенных Штатов Америки и приложили все усилия для того, чтобы зарегистрироваться в качестве иноагента: таковы за океаном правила игры, какими бы странными и неоднозначными они ни были. Однако сделать это оказалось весьма непросто.

Глава отдела регистрации иностранных агентов (FARA) министерства юстиции США Хизер Хант 9 ноября направила Александру Малькевичу письмо с предписанием зарегистрировать USA Really (и/или себя лично) в качестве иностранного агента. Это письмо с пометкой «вручить лично в руки» агенты ФБР (под роспись!) передали Малькевичу в аэропорту, когда сопровождали его в самолет.

Другое дело, что никаких контактов для обратной связи в письме… не было. Только рабочий телефон госпожи Хант. Однако телефонный разговор между Малькевичем и Хант не состоялся: при попытке дозвониться до главы отдела раз за разом происходила переадресация на голосовую почту. Хант не ответила ни на одно из оставленных ей сообщений.

Интересный ребус: указанный телефон не отвечает, адреса для писем на бланке письма нет, как нет и адреса электронной почты. При этом четко указан срок: «в течение 30 дней дать ответ» и даже больше — «предоставить запрошенные материалы» (причем в таком количестве, что юристы разводят руками — слишком много и не очень законно; с какой стати российская организация должна все это делать?!).

Руководитель USA Really был вынужден найти общий мейл отдела регистрации иностранных агентов — и незамедлительно отправил на этот адрес письмо, где было четко сформулировано желание прояснить все спорные моменты и запустить процесс регистрации.

Ответа не последовало (притом что в итоге в Минюст ушло два письма с разных адресов на случай попадания их в спам — 23 и 25 ноября). В данном положении чеховского Ваньки, отписывавшего «на деревню дедушке» и напрасно дожидавшегося ответа, руководство USA Really пребывает и по сей день.

В информационном агентстве USA Really давно привыкли к надуманным обвинениям в свой адрес и глобальной политической цензуре, проповедуемой Вашингтоном при помощи мейнстримовых СМИ и ведущих социальных сетей. Хоть все это и прямо запрещено Первой поправкой к Конституции США. Вполне очевидно, что данная поправка не раз становилась жертвой политических игрищ, навязанных американскими властями обществу.

Парадоксальным моментом в данном случае является то, что американская бюрократия не способна играть даже по своим собственным правилам. Неоднозначным. Спорным. Внутренне противоречивым.

Либо мы имеем дело с хитрой схемой: представители американского Минюста будут прятаться на протяжении всех отведенных ими же самими 30 дней, для того чтобы потом торжественно заявить: USA Really (как и руководитель проекта) «грубо нарушили законы США», «проигнорировали» и т. д.

Таким образом, информационное агентство USA Really вынуждено оставаться в некоем «сером поле», ведь в Вашингтоне не могут (или не хотят?) давать добро даже на его присутствие в Америке в качестве «иностранного агента».