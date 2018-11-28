Донбасс: ВСУ за сутки 21 раз обстреляли ДНР

Донецк, 28 ноября. Украинские силовики за минувшие сутки 21 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ за истекшие сутки 21 раз открывали огонь. Они выпустили по Донецкой народной республике 95 снарядов. Обстрелам подверглись шахты имени Гагарина и Зайцево, Ясиноватая, Жабичево, Старомихайловка, Спартак.

Ранее ВСУ обстреляли жилые районы Донбасса. Массированный обстрел жилых кварталов ДНР украинские силовики начали около 23.00 по местному времени (аналогично по московскому времени). Обстрел ведется из различных видов оружия, в том числе с применение артиллерии.

Ранее ВМС Украины осуществили провокацию в Азовском море. Они вошли в территориальные воды России в нарушение норм Конвенции по морскому праву. Экипаж не реагировал на законные требования о немедленной остановке. По данному факту возбуждено уголовное дело.