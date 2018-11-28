В Финляндии передумали возвращать Карелию

Хельсинки, 28 ноября. Власти Финляндии не имеют территориальных претензий к России и не намерены поднимать вопрос о возвращении Карелии, сообщили в финском МИД.

Представители внешнеполитического ведомства прокомментировали инициативу молодежного крыла партии «Истинные финны», которые потребовали возвратить Финляндии переданные СССР территории, пишет «Царьград».

«У Финляндии нет территориальных претензий ни к какой стране. Поэтому Финляндия не собирается требовать от России территорий, переданных СССР по Парижскому мирному договору», — подчеркнули в МИД.

В то же время руководитель подразделения министерства по связям с РФ Никлас Линдквист в интервью телеканалу Yle отметил, что позиция России не пересматривать мирный договор не меняется, как и планы Финляндии. Вместо высказывания территориальных претензий в финском МИД предложили развивать сотрудничество двух стран.

«Лучшей предпосылкой для развития также переданных территорий, приносящей пользу обоим государствам, является трансграничное сотрудничество Финляндии и России», — заключил Линдквист.

Напомним, финская националистическая партия «Истинные финны» на прошлой неделе потребовала, чтобы Россия вернула Карелию, которая вошла в состав СССР по итогам Второй мировой войны, когда стороны подписали Парижский мирный договор, передает News.ru. Кроме того, в 1992 году Россия и Финляндия заключили соглашение об основах отношений, в документе также говорилось о соблюдении принципа нерушимости границ.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя в разговоре с Федеральным агентством новостей инициативу, высказанную финской партией, подчеркнул, что она не является официальным заявлением «Истинных финнов», и тем более властей государства. По его мнению, это лишь высказывание одного полусумасшедшего человека.