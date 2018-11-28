Президент Грузии проголосовал во втором туре выборов главы государства
Тбилиси, 28 ноября. Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили проголосовал во втором туре выборов главы государства. Свой голос он отдал на избирательном участке в одной из школ грузинской столицы.
Как пишет РИА Новости, журналисты заранее ждали приезда Маргвелашвили. К тому моменту, как президент Грузии пришел на избирательный участок, в школе и возле нее собралось несколько десятков представителей СМИ.
Напомним, в Грузии проходит второй тур президентских выборов. Граждане страны избирают главу государства сроком на шесть лет. Это последние прямые выборы президента Грузии, в дальнейшем определять достойного кандидата на должность будут 300 делегатов.
Избирательные участки начали свою работу в 08.00 по местному времени (07.00 по времени Москвы). Их работа завершится в 20.00 (19.00 по московскому времени).
Во втором туре выборов президента Грузии участвуют два кандидата: независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», и Григол Вашадзе — оппозиционер от объединения «Сила в Единстве». По итогам первого тура выборов они набрали почти одинаковое количество голосов.