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Экономика

Курсы доллара и евро снизились на открытии утренних торгов

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Курсы доллара и евро снизились на открытии утренних торгов

Москва, 28 ноября. Курс доллара на открытии утренних торгов Мосбиржи снизился на 26 копеек, по сравнению с данными закрытия торгов 27 ноября, и составил 66,84 рубля. Курс евро снизился на 22 копейки и составил 75,5 рубля.

Как пишет «Свободная пресса», по данным Центробанка РФ, средний курс доллара составит 66,78 рубля. Евро будет стоить около 75,62 рубля.

Напомним, на открытии торгов 27 ноября, доллар составлял 66,76 рубля. Евро торговался на уровне 75,68 рубля. Позже доллар продолжил падение, и к середине дня составлял 66,59 рубля. Евро в течение дня торговался на уровне 75,34 рубля.

Автор: Регина Пак
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