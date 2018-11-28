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Франция и Германия высказались против ужесточения антироссийских санкций — СМИ

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Франция и Германия высказались против ужесточения антироссийских санкций — СМИ

Москва, 28 ноября. Немецкие и французские дипломаты считают, что не нужно ужесточать антироссийские санкции из-за прошедшего в воскресенье инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщила газета Die Welt.

По данным издания, дипломаты от Франции и Германии заявили на секретном заседании европейских дипломатов в Брюсселе о необходимости развивать «меры по укреплению доверия».  В СМИ отметили, что ограничительные меры к этому не относятся.

Напомним, три военных корабля Украины вторглись в территориальное море России и совершали опасные маневры в Керченском проливе, игнорируя требования Москвы остановиться. Российская сторона была вынуждена задержать украинские суда. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственных границ.

Франция и Германия высказались против ужесточения антироссийских санкций — СМИ 

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя инцидент в Керченском проливе, назвал его однозначной провокацией Киева. Украинские власти инициировали введение военного положения в нескольких регионах страны.

Автор: Дарья Смолина
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