Новый дивизион С-400 встанет на боевое дежурство в Крыму до конца 2018 года

Симферополь, 28 ноября. Еще один дивизион новейшей зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в Крыму до конца 2018 года. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев. По его словам, в ближайшее время новый комплекс заменит предыдущий зенитно-ракетный комплекс.

Он уточнил, что зенитчики четвертой армии ВВС и ПВО готовят вооружение и технику к маршу на станцию погрузки. Затем комплексы поездом доставят в пункт постоянной дислокации. Как пишет РИА Новости, куда именно поступят новые С-400, он не уточнил.

Ранее сообщалось, что четвертый дивизион С-400 защитит Крым от массированного удара с воздуха. В районе населенного пункта Уютное в Евпатории в пятницу заступил на боевое дежурство третий дивизион С-400. Два предыдущих дивизиона заработали в январе 2017 года в Феодосии и в январе 2018 года в Севастополе. Четвертый дивизион развернется под Джанкоем. Все полки зенитно-ракетных комплексов под Евпаторией, Севастополем, Феодосией и Джанкоем прикроют комплексы малой дальности «Панцирь-1С».