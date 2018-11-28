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Грандиозное свершение: Волочкова пишет серьезную книгу

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Грандиозное свершение: Волочкова пишет серьезную книгу

Москва, 28 ноября. Российская балерина Анастасия Волочкова сообщила о работе над серьезной книгой.

На своей странице в социальной сети Instagram артистка рассказала подписчикам, что не собирается попросту «сидеть на диване» после всего достигнутого в творческом плане и «наслаждаться роскошью жизни». По словам Волочковой, она работает над серьезной книгой и готовит для зрителей грандиозный проект.

«Если вы сами вошли в историю России или стали ее частью своим творчеством, достижениями и добрыми делами, то это уже грандиозное свершение», — написала она.

При этом балерина не раскрыла никаких подробностей о том, что расскажет поклонникам в новом произведении, и даже не намекнула, станет ли книга сборником мемуаров. Стоит отметить, что это уже второе произведение под авторством Волочковой, она выпустила автобиографию «История русской балерины» в 2010 году, пишет «Известия».

Грандиозное свершение: Волочкова пишет серьезную книгу

Напомним, в середине ноября во время выступления балерины произошел несчастный случай — Волочкова упала на концерте в подмосковном Красногорске, видео было опубликовано в Сети. Артистка не стала заострять внимание на этом инциденте и отшутилась.

Спустя несколько дней она оказалась в центре скандала, когда пнула собаку своей мачехи во время съемок программы «Новые русские сенсации».

Автор: Екатерина Кухарева
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