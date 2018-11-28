По 100 тысяч рублей за рождение первенца получат матери в Новгородской области

В Новгородской области установят региональный капитал в размере 100 тысяч рублей для матерей при рождении первого ребенка. Об этом объявил сегодня в своем ежегодном послании губернатор региона Андрей Никитин. На мероприятии присутствовала корреспондент Федерального агентства новостей.

«На федеральном уровне приняты значительные меры, направленные на увеличение рождаемости. Думаю, что будет правильно дополнить их региональным компонентом, — заявил глава региона. — Прошу внести на рассмотрение Новгородской областной думы законопроект о предоставлении с 2019 года регионального капитала в размере 100 тысяч рублей».

Предполагается, что новая мера социальной поддержки распространится на впервые рожающих матерей в возрасте до 29 лет включительно. Отметим, что ранее в регионе был установлен региональный капитал «Семья» (200 тысяч рублей), который выплачивался при рождении третьего и последующего детей.

«За время его действия рождаемость вторых и последующих детей в новгородских семьях стала выше средней по стране. Предлагаю рассмотреть параметры продления действия данного закона», — отметил Андрей Никитин в своем послании.

В Новгородской областной думе сообщили, что ждут внесения законопроекта о поддержке молодых матерей первенцев в ближайшее время.

«Часто молодые семьи из-за жилищных проблем не могут решиться на рождение даже первого ребенка, не то что второго. Мы решили поддержать таких молодых родителей», — пояснила в интервью ФАН председатель Новгородской областной думы Елена Писарева.

Вопрос о повышении рождаемости в регионе остро стоит и перед депутатским корпусом, и перед правительством, добавила она. Закон о поддержке молодых матерей первенцев, наравне с федеральным «материнским капиталом», может стать действенной мерой демографической политики, резюмировала Елена Писарева.