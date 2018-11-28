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В России могут изменить экзамен в автошколах

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В России могут упростить экзамен в автошколах

Москва, 28 ноября.Экзамен на получение водительских прав в российских автошколах могут изменить. С таким предложением выступила Межрегиональная ассоциация автошкол. Предложение уже направлено в ГИБДД. При этом в самой Автоинспекции хотят ввести единый экзамен вместо «площадки» и «города».

В МААШ считают, что испытание стоит укоротить, и вместо шести упражнений на площадке разрешить сдавать только три. При этом учить экзаменуемым по-прежнему придется все упражения, поскольку они не будут заранее знать, какие именно три упражнения им нужно будет сдать.

Кроме того, предлагается изменить время поездки по городу в рамках экзмена. На нее, по мнению МААШ, нужно выделять не менее 20 минут, пишет «Федерал Пресс».

Замначальника МВД по взаимодействию со СМИ Евгений Артёмов заявил, что в Автоинспекции готовы рассмотреть предложения ассоциации автошкол. При этом в комментарии газете «Известия» он рассказал о том, что в ГИБДД рассматривают вариант введения единого экзамена в автошколах вместо отдельной сдачи упражнений на площадке и езды по городу с инспектором.

Президент МААШ Татьяна Шутылева считает, что предложения ведомства по объединению «площадки» и «города» снизит число навыков и умений у новичков на дорогах, и ничего хорошего в этом нет, отмечает News.ru

Не поддерживают предложение ГИБДД и в Минтрансе. Свои замечания к инициативе министерство уже направило в ведомство.

Автор: Ярослава Замысловатова
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