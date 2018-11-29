Сирия: уклонившиеся от службы бойцы регулируют свой статус в Восточной Гуте

Дамаск, 29 ноября. Десятки сирийских мужчин, уклонившихся от службы в армии, занимаются урегулированием своего статуса в городе Кафр-батна, расположенном неподалеку от Восточной Гуты (провинция Дамаск). Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам одного из сотрудников компетентных органов Сирии, десятки молодых людей выступили с инициативой вернуться в свои воинские части сразу же после того, как сирийская правительственная армия вернула стабильность и безопасность в окрестности Восточной Гуты.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Многие из присутствующих сирийцев выразили желание как можно быстрее вернуться к нормальной жизни, чтобы снова быть вместе со своей семьей и друзьями. Они поблагодарили всех, кто внес свой вклад в урегулирование их статуса в республике. Они также сказали свое «спасибо» сирийским бойцам, которые боролись с террористическими организациями в рядах правительственной армии.

Напомним, что в начале октября президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии для бывших военнослужащих страны, которые в разное время в ходе конфликта дезертировали из вооруженных сил САР или уклонились от срочной службы.

Под всеобщую амнистию попали не только те, кто продолжал все это время жить на территории сирийской республики, но и те, кто успел покинуть ее границы. Асад обещал дать амнистию всем, кто вернется на родину и «предстанет перед законом».

Ожидается, что новый указ сирийского лидера будет действителен в течение четырех месяцев после того, как был подписан для тех, кто остался в Сирии. Он будет действителен в течение шести месяцев для тех, кто покинул страну.