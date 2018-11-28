Москва стала лидером среди российских регионов по онлайн-экспорту

Москва, 28 ноября. Москва заняла первое место среди регионов России по количеству компаний, занимающихся розничным экспортом через онлайн-продажи. Об этом говорится на сайте мэрии российской столицы.

Отмечается, что Москва стала лидером среди регионов России по количеству фирм, поставляющих продукцию на внешние рынки, используя онлайн-продажи.

Data Insight и eBay провели исследование, где экспортный индекс столицы равен 196 и почти вдвое превышает среднее значение (100). На второй строчке оказался Санкт-Петербург с индексом 185, на третьей строчке- Саратовская область, у которой 134.

Ранее сообщалось, что российские власти отложили старт онлайн-продаж алкоголя. Законопроект Минфина подвергло критике Государственно-правовое управление президента. По мнению специалистов, инициатива противоречит принципам госполитики РФ и может увеличить сбыт спиртных напитков.

Как следует из отзыва ГПУ, Минфин должен устранить разногласия по инициативе с другими ведомствами и доработать законопроект. До этого инициатива не может быть рассмотрена и согласована.