Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Москва стала лидером среди российских регионов по онлайн-экспорту

50
0 Оставить комментарий

Москва стала лидером среди российских регионов по онлайн-экспорту

Москва, 28 ноября. Москва заняла первое место среди регионов России по количеству компаний, занимающихся розничным экспортом через онлайн-продажи. Об этом говорится на сайте мэрии российской столицы.

Отмечается, что Москва стала лидером среди регионов России по количеству фирм, поставляющих продукцию на внешние рынки, используя онлайн-продажи.

Data Insight и eBay провели исследование, где экспортный индекс столицы равен 196 и почти вдвое превышает среднее значение (100). На второй строчке оказался Санкт-Петербург с индексом 185, на третьей строчке- Саратовская область, у которой 134.

Ранее сообщалось, что российские власти отложили старт онлайн-продаж алкоголя. Законопроект Минфина подвергло критике Государственно-правовое управление президента. По мнению специалистов, инициатива противоречит принципам госполитики РФ и может увеличить сбыт спиртных напитков.

Как следует из отзыва ГПУ, Минфин должен устранить разногласия по инициативе с другими ведомствами и доработать законопроект. До этого инициатива не может быть рассмотрена и согласована.

Москва стала лидером среди российских регионов по онлайн-экспорту

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.