Топите их уже, задолбали орать в эфире: Шарий опубликовал запись переговоров РФ и Украины в Керченском проливе

Киев, 28 ноября. Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал на своем Youtube-канале почти 20-минутный ролик радиопереговоров между российскими и украинскими моряками. Последние, как следует из записи, заявляли о своем «законном праве» находиться в Керченском проливе.

При этом Шарий отметил, что полной записи переговоров в Сети не видел.

Военные корабли ВМС Украины нарушили российскую границу и опасно маневрировали в территориальных водах РФ. На призывы российской стороны остановиться украинские моряки не реагировали, а вместо этого раз за разом повторяли, что якобы «имеют право».

«Остановитесь, вы являетесь нарушителем государственной границы», — призывали российские пограничники.

В ответ украинские моряки, которые буквально заблокировали судоходство в Азове, заявляли, что имеют право находиться в Керченском проливе.

Ознакомившийся с записью военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц предположил, что с застрявших из-за опасных маневров украинских моряков гражданских судов, предложили «брать корабли ВМСУ на абордаж». Ситуация накалялась, поскольку украинцы игнорировали требования пограничной службы РФ остановиться. Движение гражданских судов, по словам блогера, было парализовано.

«Топите их уже!», «Берите их на абордаж, потом поменяем на наших россиян!» — призывали моряки с гражданских судов в Керченском проливе.

В конце записи слышно, как украинцы нецензурно высказываются в адрес россиян.

Напомним, 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — нарушили границу Российской Федерации без соответствующего на такие действия разрешения. Все предупреждения со стороны пограничников Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ корабли ВМСУ игнорировали и совершали опасные маневры. В результате украинские корабли были задержаны и доставлены в керченский порт.

Пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков назвал случившееся «очень опасной провокацией» со стороны киевских властей. Украина свою вину не признает и обвиняет Москву в «агрессии».

В минувший понедельник, 26 ноября, глава Украины Петр Порошенко ввел военное положение в 10 областях страны в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Накануне Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в ближайшее время выскажется по поводу инцидента в Азове.