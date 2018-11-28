Намек на разбитое корыто: Сталин вручил Черчиллю в Тегеране подарок на тему сказки Пушкина

Москва, 28 ноября. Советский лидер Иосиф Сталин на полях Тегеранской конференции 1943 года вручил премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю подарок в день его рождения на тему сказки поэта Александра Пушкина о рыбаке и рыбке. Об этом рассказал советник директора Федеральной службы охраны РФ, доктор исторических наук Сергей Девятов.

Специалист напомнил, что Сталин, согласно мемуарам участников тех событий, подарил премьеру Великобритании каракулевую шапку и набор фарфоровых статуэток, связанных со сказками. Однако при этом оставалось неизвестным, каким именно произведениям они посвящались.

«То, что вспоминали участники конференции — там была сказка Пушкина про золотую рыбку. Старик, старуха, между ними золотая рыбка», — цитирует Девятова РИА Новости.

Эксперт предполагает, что подарок содержал в себе определенный подтекст, который мог быть поначалу непонятен иностранному политику.

«Не думаю, что Черчилль был большим знатоком творчества Пушкина, но специалисты по России, может быть, ему объяснили такой достаточно прозрачный намек на разбитое корыто», — указал историк.

Напомним, в среду, 28 ноября, отмечается годовщина 75 лет со дня начала Тегеранской конференции. Событие вошло в мировую историю как день встречи лидеров СССР, Великобритании и США. Во время переговоров в 1943 году стороны разработали и приняли конкретные планы по окончательному разгрому гитлеровской Германии и ее союзников, а также по послевоенному обустройству мира.

Ранее Федеральное агентство новостей провело необычный эксперимент — интервью сквозь десятилетия, во время которого корреспонденты задавали вопросы Сталину, а ответами стали его слова, произнесенные в период политической и государственной деятельности.