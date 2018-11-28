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СМИ нашли детскую в квартире новой пассии Петросяна

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СМИ нашли детскую в квартире новой пассии Петросяна

Москва, 28 ноября. В Сети появились фотографии апартаментов, которые принадлежат, предположительно, помощнице юмориста Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой. Журналисты обратили внимание, что в квартире помощницы эстрадного артиста есть детская с двумя кроватками.

Брухунова за время работы у Петросяна обзавелась элитной недвижимостью площадью 230 квадратных метров. 29-летняя помощница юмориста купила квартиру с «голыми стенами», а сейчас жилье уже полностью отремонтировано.

СМИ нашли детскую в квартире новой пассии Петросяна

Журналисты, увидев проект дизайна квартиры девушки, предположили, что в жизни Брухуновой, которую считают причиной развода артиста с Еленой Степаненко, и Петросяна назревают перемены. И причина таких доводов — выполненная в синих тонах детская комната с двумя спальнями.  В то же время СМИ не делают громких заявлений о прибавлении в семействе, отмечая, что, возможно, детская комната оформлена про запас.

СМИ нашли детскую в квартире новой пассии Петросяна

Как отметил KP.Ru, кабинет в квартире Брухуновой очень похож на тот, что был у Петросяна в квартире, где он жил со Степаненко. Издание обратило внимание на стол, который разделен на три части, зеленое кожаное кресло, полки с книгами и даже небольшой круглый стол с горшоком с цветами.

СМИ нашли детскую в квартире новой пассии Петросяна

СМИ нашли детскую в квартире новой пассии Петросяна

Автор: Дарья Смолина
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