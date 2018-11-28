Москва, 28 ноября. Россия сделает все, чтобы избежать военного конфликта с Украиной, заявил в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. При этом, по мнению сенатора, объяснить недопустимость разжигания конфликта Киеву следует ЕС и НАТО.

Косачев объяснил, что президент Украины Петр Порошенко демонстративно показывает свою лояльность идеалам так называемой «трансатлантической идеи». В этой связи, считает сенатор, у ЕС и НАТО остаются только два пути: они могут подтвердить приверженность своим уставным целям и предотвратить разжигание милитаристских настроений киевскими властями, либо вольно или невольно поощрить Украину к еще одной войне в Европе.

«В свою очередь, Россия — самостоятельно либо коллективными усилиями — сделает все возможное, чтобы военный конфликт ни в каком виде не допустить», — подчеркнул Косачев в беседе с РИА Новости.

В воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российскую границу в Черном море и взяли курс на Керченский пролив, выполняя попутно опасные маневры. Требования российских пограничников моряки игнорировали. Погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры, чтобы остановить корабли.

Как подчеркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, российские пограничники действовали законно в соответствии с планом по прикрытию границы, норм международного права они не нарушали. Инцидент в Керченском проливе Москва считает провокацией со стороны Киева.