США и НАТО бросили Порошенко: полет американского разведчика над Крымом не впечатлил политолога

Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС Соединенных Штатов во вторник провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крыма, об этом сообщает мониторинговый портал PlaneRadar в своем Twitter. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Воздушное судно с бортовым номером 168848 входит в состав 26-й патрульной эскадрильи ВМС Соединенных Штатов. Оно приближалось к береговой линии полуострова на расстояние в 31 километр.

Примечательно, что ранее в тот же день, судя по информации PlaneRadar, разведывательный полет в этом районе выполнил стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk ВВС США, который также провел мониторинг линии разграничения на территории Донбасса.

«Демонстрация флага»

Политолог, член Экспертно-консультативного совета при главе Крыма Игорь Рябов прокомментировал ФАН полет разведывательного самолета США.

«С одной стороны, полеты американского самолета-разведчика над Крымом являются формальной «демонстрацией флага»: ничего нового этот разведчик не узнает. В практике наших Вооруженных сил — заранее предупреждать западных партнеров о существенных передвижениях частей, каких-то действиях крупной боевой техники. С другой стороны, разведчик пролетел сразу после провокации ВМСУ в Керченском проливе. То есть американцы явно пытаются восстановить картину происходящего», — пояснил Игорь Рябов.

По словам политолога, полеты самолета-разведчика — это своего рода поддержка киевских властей. Но характер этой поддержки относителен. Порошенко может говорить о том, что его не бросают «старшие товарищи» — США и НАТО, — но только разговорами дело и ограничится.

«По сути Порошенко как раз бросили: Запад реагирует на истерику Киева с введением военного положения сдержанно, однозначной поддержки Порошенко нет. Более того, его принуждают к проведению президентских выборов в установленный срок. Порошенко требует от США и НАТО более активного участия в его судьбе, но этого не будет», — добавил Игорь Рябов.

По словам эксперта, официально западные партнеры займут позицию наблюдателя — в том числе за итогом провокаций, которые они же и благословляют. Провокация в Керченском проливе готовилась примерно месяц, ровно столько Запад делал странные заявления об обеспокоенности ситуацией на Азове.

«Активничали и власти ЕС (Могерини), и власти Великобритании. В планах Запада — развертывание военной базы в Бердянске, формально украинской, но под управлением западных спецслужб. Они этот сюжет ускорят накануне периода президентских выборов, когда на Украине возможны серьезные обострения», — заключил Игорь Рябов.

25 ноября три корабля ВМС Украины («Никополь», «Яны Капу», «Бердянск») были задержаны после того, как нарушили границу РФ. Они не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров Черноморского флота и погранслужбы ФСБ немедленно остановиться и при этом опасно маневрировали. В итоге суда были доставлены в Керчь, а по факту нарушения государственной границы было возбуждено уголовное дело.