«Привычка жертвовать»: артисты и общественники объяснили, зачем россиянам благотворительность

Москва, 28 ноября. Участвовать в благотворительности стало для россиян привычным делом, считает актриса и волонтер благотворительного фонда «Даунсайд Ап» Эвелина Бледанс. По ее словам, сегодня люди все чаще задумываются о том, что нужно помогать кому-то еще.

Бледанс пояснила, что россияне сегодня не испытывают нужды, они могут хорошо одеться и развлечься при любом достатке, поэтому у них возникла потребность делать добрые дела.

«Очень много фондов и очень много сборов и на телевидении, и на радио, и в масс-медиа, и в «Инстаграме» — везде собирают, и это уже вошло в какую-то нормальную привычку жертвовать», — отметила актриса в интервью интернет-изданию «Ньюинформ».

Популярность благотворительных фондов в России она объяснила «стадным чувством в хорошем смысле».

«Допустим, в моем детстве все прокалывали уши в классе, и я хотела проколоть уши, у всех появились джинсы, и мне захотелось джинсы. В хорошем смысле слова в стране это стадное чувство развивается и в этом направлении», — добавила Бледанс.

О том, что пожертвования в последнее время увеличиваются, рассказала руководитель благотворительного фонда «Право на чудо» Наталья Зоткина. Так, по ее словам, фонд смог оказать помощь ребенку, теряющему зрение. Его экстренно госпитализировали из Москвы в Петербург, а затем доставили обратно в столицу.

Возросшую активность россиян в сфере благотворительности отметил писатель Александр Цыпкин, который вместе с Константином Хабенским организовал проект «БеспринцЫпные чтения». По его словам, за 2017 год в рамках проекта удалось собрать несколько миллионов рублей. Зрители, желающие послушать рассказы, приобретали билет за две-три тысячи рублей и жертвовали еще 500 рублей.

«В целом я могу сказать, что после кризиса в определенной степени активность больших меценатов снизилась. <…> А активность обычных людей при этом повысилась», — сказал Цыпкин.

В среду, 28 ноября, отмечается Всемирный день сострадания. Он был учрежден индийским поэтом, журналистом и общественным деятелем Притишем Нанди. Всемирный день сострадания отмечается ежегодно с 2012 года.