Эксперт раскритиковал призыв США к Европе усилить санкции против РФ

США в очередной раз посетовали на то, что Европа «не полностью выполняет» санкции против России, и призвали европейское сообщество усилить антироссийские меры. Страны Европы должны сделать свои санкции против РФ более эффективными на фоне инцидента в Керченском проливе, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

На регулярном брифинге она напомнила СМИ, что европейские государства вводили ограничения в отношении РФ из-за ситуации в Крыму и событий на юго-востоке Украины, однако все они «выполняются в недостаточном объеме».

«Мы бы хотели, чтобы наши европейские союзники делали больше для помощи Украине», — заявила представитель американского Госдепартамента.

При этом Хезер Науэрт добавила, что Вашингтон занял сильную позицию в поддержке Украины и «занимается этим вопросом в основном в одиночку».

Кроме всего, она подняла вопрос строительства масштабного энергетического проекта «Северный поток — 2». По ее словам, страны Европы, через территорию которых должен пройти газопровод, должны еще раз задуматься, а нужен ли вообще он, поскольку это «помогает российским властям».

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием к военному эксперту, заведующему кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрею Кошкину. По его мнению, за призывом США стоит исключительно желание Вашингтона получить экономические преимущества от давления на Россию.

«Как только Вашингтон начинает борьбу против «Северного потока — 2», он сразу же получает возможность продавать втридорога свой СПГ, Европа будет нести, конечно, убытки. Под лозунгом борьбы с «агрессией России» Америка просто-напросто выгадывает себе баснословные бонусы от продажи энергоносителей в Европу», — подчеркнул политолог.

Усомнился эксперт в истинности поддержки Украины Соединенными Штатами, по словам Кошкина, сам Киев запутался в нечестности и борется с Россией, хотя и хочет жить за ее счет.

«В этом деле США очень хорошо помогает Украина, которая бьется в истерике и везде выступает об «агрессивной России», хотя и хочет жить за деньги Москвы — то есть за тот транзит газа, который пройдет по украинской территории. Все это нечестно. Эту нечестность прикрывают надуманной «угрозой РФ» и обвинением ее во всех смертных грехах с последующим наложением санкций», — разъяснил собеседник агентства.

США используют Украину в качестве формального повода для ужесточения политики по отношению к РФ, отметил политолог, в то время как в самой Европе уже с раздражением относятся к очередным выступлениям Киева.