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Роскачество назвало лучшие яблочные соки в пакетах

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Роскачество назвало лучшие яблочные соки в пакетах

Москва, 28 ноября. Роскачество проверило качество пакетированных яблочных соков. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства.

Специалисты проверили 33 наиболее популярные торговые марки яблочного сока по 38 показателям качества и безопасности. В исследовании участвовали российские бренды и зарубежные.

Согласно результатам проверки, исследуемые яблочные соки — безопасные, в них не содержатся нитраты, пестициды, тяжелые металлы, микротоксины патулина. Это означает, что продукция была изготовлена из яблок, которые «не болеют» и нетоксичны.

Кроме того, экспертам Роскачества удалось развеять три «потребительских мифа». Выяснилось, что в исследованном яблочном соке нет сахарозаменителей, подсластителей и консервантов, его не подкрашивают синтетическими красителями.

«По результатам исследования лучший сок производится в Краснодарском крае: 5 торговых марок, претендующих на государственный Знак качества и Липецкой области: 4 торговые марки», — говорится в сообщении.

Автор: Дарья Смолина
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