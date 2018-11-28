Роскачество назвало лучшие яблочные соки в пакетах

Москва, 28 ноября. Роскачество проверило качество пакетированных яблочных соков. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства.

Специалисты проверили 33 наиболее популярные торговые марки яблочного сока по 38 показателям качества и безопасности. В исследовании участвовали российские бренды и зарубежные.

Согласно результатам проверки, исследуемые яблочные соки — безопасные, в них не содержатся нитраты, пестициды, тяжелые металлы, микротоксины патулина. Это означает, что продукция была изготовлена из яблок, которые «не болеют» и нетоксичны.

Кроме того, экспертам Роскачества удалось развеять три «потребительских мифа». Выяснилось, что в исследованном яблочном соке нет сахарозаменителей, подсластителей и консервантов, его не подкрашивают синтетическими красителями.