СК устанавливает обстоятельства инцидента с танкером в порту Сахалина

Южно-Сахалинск, 28 ноября. Специалисты Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку в связи с инцидентном в порту Пригородное на юге Сахалина, где танкер-газовоз компании «Сахалин энерджи» протаранил причал. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, накануне вечером танкер Grand Elena при отходе от причала №1 морского порта Пригородное задел причал, в результате чего образовалась пробоина балластного танка левого борта, сам причал также получил повреждения. В ведомстве уточнили, что пострадавших во время произошедшего нет, как и утечки сжиженного природного газа, загруженного в танкер.

Причал и судно обследуют во время запланированных работ с привлечением водолазов. В настоящее время, сообщили в пресс-службе, устанавливаются обстоятельства произошедшего на юге Сахалина, в том числе следователи выясняют размер причиненного материального ущерба.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что танкер-газовоз Grand Elena был построен в Японии в 2007 году специально для поставок российского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Его разработали для эксплуатации в условиях низких температур с целью круглогодичной навигации с Сахалина.