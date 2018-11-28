Охрана морского порта Одессы усилена после введения военного положения

Одесса, 28 ноября. Охрана одесского морского порта усилена из-за введения военного положения на Украине. Об этом заявил журналистам руководитель администрации порта Игорь Ткачук.

Он отметил, что охрана порта была усилена после поручения руководителя администрации морских портов страны. По его словам, такое решение было принято из-за военно-политической ситуации на Украине.

Верховная рада Украины в минувший понедельник утвердила указ главы страны о введении военного положения в отдельных областях сроком на 30 дней, после того как корабли военно-морских сил Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими пограничниками.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал случившееся «очень опасной провокацией, которая требует тщательного разбирательства». Он решительно подчеркнул, что российская сторона во время инцидента в Азове действовала в соответствии с международным морским и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды РФ зарубежных военных кораблей.