Порошенко похвастался обещанием Помпео оказать Киеву «полную поддержку»



Киев, 28 ноября. Президент Украины Петр Порошенко похвастался новым обещанием Штатов изо всех сил помогать стране. В интервью телеканалу CNN он заявил, что госсекретарь США Майк Помпео пообещал Киеву «полную поддержку, в том числе военную».

«Во время разговора мы получили полную поддержку, обещание получить помощь, включая военную, для координации того, что нам необходимо сделать для защиты суверенитета и территориальной целостности», — сказал Порошенко.

О том, что Киев и Вашингтон обсуждают строительство на Украине американской военной базы ранее сообщила газета «Известия». Об этом рассказали источники издания в дипломатических кругах, а также подтвердил депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник.

Источники утверждают, что особую актуальность вопрос о строительстве базы приобрел на фоне обострение отношений РФ и Украины в Азовском море после 25 ноября. Винник в свою очередь заявил, что американская база обеспечит Украине безопасность от угроз со стороны Москвы.

Помощь Запада Украине потребовалась с новой силой после провокации, которую устроили три корабля ВМС ВСУ 25 ноября в районе Керченского пролива. При этом в Вашингтоне идею размещения военного американского объекта на Украине расценивают неоднозначно. Так, по мнению экс-советника Пентагона, военного эксперта Ричарда Вайца, размещение базы, наоборот, сделает Украину более уязвимой перед ответными действиями РФ.

Сообщения о переговорах США и Украины о создании базы прокомментировали в Совете Федерации. По мнению сенатора Владимира Джабарова, Штатам такой проект невыгоден. Он пояснил, что Украина не сможет финансировать содержание базы, а американцы вряд ли пойдут на то, что делать это за свой счет.

«Кроме того, одно дело сталкивать Россию и Украину, а совсем другое — самим влезать в это», — считает он.

Напомним, 25 ноября около семи утра три военных корабля Украины незаконно нарушили границу территориальных вод России, после чего, опасно маневрируя и игнорируя законные требования кораблей ФСБ РФ, начали двигаться в сторону Керченского пролива. Для задержания кораблей российским пограничникам пришлось применить оружие. В результате легкие осколочные ранения получили три украинских военных. Их доставили в керченскую больницу №1, где оказали всю необходимую помощь.

Инцидент в ФСБ назвали преднамеренной провокацией, главной целью которой была эскалация обстановки в регионе. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования накануне были арестованы 12 украинских моряков (всего на трех кораблях находилось 24 военных ВМСУ).

Киев использовал задержание кораблей для введения военного положения в стране, с которым, к слову, во вторник возникла путаница.