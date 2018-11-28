В России могут ужесточить наказание за подделку документов

Москва, 28 ноября. В Государственной думе России предложили ужесточить наказание за подделку документов. Отмечается, что сроки лишения свободы и принудительных работ предлагают повысить до пяти лет. При этом авторы инициативы просят лишать свободы преступников на срок до четырех лет.

Как пишет RT, поправки разработал член комитета по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко. Сейчас документ находится на рассмотрении Госдумы, он был одобрен в первом чтении 7 ноября. Как уточнил Марченко, подделывая документы, виновные нередко совершают более опасные преступления. Такие документы способствуют совершению тяжких и особо тяжких преступлений, как убийство, терроризм.

Также устанавливается наказание за приобретение, хранение, перевозку и использование заведомо поддельных документов, удостоверений, штампов, печатей. Наказание за эти преступления предусматривает ограничение, лишение свободы или принудительные работы на срок до года. Кроме того, ужесточается наказание за предоставление заведомо ложных сведений для получения документов.