Глава ФНС назвал цель введения нового налогового режима для самозанятых

Москва, 28 ноября. Новый налоговый режим для самозанятых граждан преследует социальную цель и формирует прозрачную бизнес-среду, делая выплату налога более удобной, объяснил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

Он отметил, что понятие самозанятого гражданина подразумевает человека, который самостоятельно производит товары или предоставляет услуги, у него нет работодателя, как и наемных работников, а оборот составляет не более 2,4 миллиона. Россияне, относящиеся к этой категории, добавил Мишустин, обязаны платить 13% со своих доходов, согласно законодательству РФ.

«Теперь государство предоставляет льготу тем, кто захочет ею воспользоваться. А мы попытались сделать эту услугу наиболее удобной», — рассказал он в интервью KP.Ru.

По его словам, самозанятым гражданам для уплаты налога более не нужно проходить регистрацию или приходить в налоговую и заполнять специальные формы. Теперь можно загрузить мобильное приложение и, добавив в него снимок паспорта, платить всего 4% с оборота и работать в правовом поле, объяснил Мишустин.

Глава ФНС уточнил, что в эту ставку входят также и отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования, что также добавляет удобства гражданам — больше не нужно отдельно платить страховые взносы в конце года и сдавать отчетность. По его словам, цель этих нововведений прежде всего – социальная.

«Мы формируем прозрачную бизнес-среду. На первый план выходит сам факт того, что гражданин работает открыто, не неся никаких рисков. В приложении можно будет даже переслать клиенту электронный чек», — заключил Мишустин.

Закон о «налоге на профессиональный доход», который будет действовать в ряде субъектов России, подписал президент РФ Владимир Путин. Он вступит в силу с января 2019 года. Налогообложение профессионального дохода будет введено в экспериментальном порядке на десятилетний срок на территории нескольких регионов страны: Москвы и Московской области, в Калужской области и Татарстане. При этом от налога освобождаются некоторые категории работников, среди которых нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие и те, кто реализует подакцизные товары.