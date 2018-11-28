Тюрьма — это жесть: отсидевший экс-игрок «Локомотива» дал совет Кокорину и Мамаеву

Москва, 28 ноября. Арест форварда сборной России и петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева прокомментировал бывший футболист Георгий Деметрадзе, который в свое время выступал за московский «Локомотив». Экс-нападающий порекомендовал спортсменам «терпеть и ждать освобождения».

По словам 42-летнего Деметрадзе, футболисты определенно виноваты в случившемся, поскольку на видео все отражено. Он считает, что судья должен учесть спортивные заслуги обоих футболистов.

«Тюрьма — это смерть для футболиста… Тюрьма — это жесть», — заявил он.

Бывший нападающий также уверен, что футболистам не дадут реальный срок, но вернуться в игру им будет крайне сложно, сообщает «Спорт-Экспресс».

Кокорин и Мамаев арестованы до 8 декабря по делу о хулиганстве и побоях.

В 2010 году Деметрадзе был арестован и обвинен в связях с криминальным миром, а также за участие в подпольном тотализаторе. В декабре 2012 года футболист по амнистии вышел на свободу.