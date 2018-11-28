Политолог объяснил, чего ждать после заявлений Порошенко о «полномасштабной войне» с Россией

Украине угрожает «полномасштабная война» с Российской Федерацией, с таким заявлением выступил президент страны Петр Порошенко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как отметил Порошенко, его слова якобы подтверждают данные разведки, согласно которым вблизи украинских границ сконцентрирована российская военная техника, включая танки. По его словам, после инцидента в Азовском море Украина должна была «обеспечить украинские вооруженные силы на отпор в случае широкомасштабного наземного вторжения».

«И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией», — добавил Порошенко, заявив, что якобы на основании именно этого было решено ввести военное положение.

Порошенко может потерять власть

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что после оглушительного провала с введением полномасштабного военного положения на Украине из-за провокации СБУ в Керченском проливе Порошенко пытается нащупать дно и представить украинцам хотя бы какие-то основания для введения чрезвычайного положения в стране хотя бы на месяц. Никто, разумеется, в «российскую угрозу», о которой говорит Порошенко, не верит.

«Но президент Украины вынужден продолжать эту пиар-кампанию как ни в чем не бывало потому, что ему нужно предотвратить бегство в другие политические лагеря до сей поры лояльных ему чиновников его администрации. Проблема лояльности чиновников, действующей администрации президента Украины в период действия военного положения и начинающейся президентской кампании становится для Порошенко ключевой», — пояснил Максим Жаров.

По словам эксперта, если после фиаско в понедельник Порошенко не удастся быстро вернуть доверие чиновников его администрации, он может потерять власть в стране столь же быстро, как и Виктор Янукович в феврале 2014 года.

«Новые провокации со стороны Украины весьма вероятны, так как положение Порошенко стало очень неустойчиво после того, как ему не удалось провести через Верховную раду идею с вводом военного положения в полном объеме», — заключил Максим Жаров.

Политолог Владимир Карасев прокомментировал ФАН заявление украинского президента.