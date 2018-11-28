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Более 20 рейсов задержаны и отменены в Москве из-за снегопада

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Более 20 рейсов задержаны и отменены в Москве из-за снегопада

Москва, 28 ноября. Более 20 рейсов задеражны и отменены в аэропортах Москвы из-за сильного снегопада. Коррективы непогода внесла в расписание трех столичных аэропортов.

 

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», всего задержаны и отменены 22 рейса. В аэропорту «Домодедово» задержано 11 рейсов, отменено 2 рейса. Три рейса задержаны в «Шереметьево» и еще шесть рейсов задержаны во «Внуково».

Как сообщал ранее News.ru, снегопад обрушился на столичный регион накануне, 27 ноября. Температура воздуха резко упала. Из-за сложной дорожной обстановки автолюбителей попросили быть особенно внимательными за рулем. С таким обращением к водителям обратились в центре организации дорожного движения Москвы.

Автор: Ярослава Замысловатова
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