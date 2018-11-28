В Совфеде отреагировали на заявление Трампа о возможной отмене встречи с Путиным на саммите G20

Президент США Дональд Трамп может отменить встречу с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Причиной подобного решения стал инцидент с украинскими военными кораблями в Керченском проливе.

«Это будет определяющим… Может быть, я не стану проводить встречу… Мне не нравится эта агрессия. Я вообще не хочу агрессии», — заявил глава Соединенных Штатов в интервью изданию The Washington Post.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что ожидает в ближайшее время полного отчета от Службы национальной безопасности по поводу вторжения военных судов Украины в территориальные воды РФ.

Примечательно, что ранее в Белом доме сообщали о том, что Дональд Трамп проведет двусторонние переговоры с Владимиром Путиным на полях «Большой двадцатки». Сам саммит состоится в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что Вашингтон использует инцидент в Керченском проливе в качестве формального повода, поскольку истинная причина возможной отмены переговоров состоит во внутриполитических противоречиях в США.

«Хозяин — барин, Трамп сам принимает решения: встречаться с нашим президентом или нет. В итоге возможность встречи останется только его решением. С другой стороны, я думаю, что не может повлиять на проведение переговоров инцидент в Керченском проливе, поскольку понятно, что в той ситуации Украина злостно нарушила правила судоходства в этом регионе», — отметил сенатор, напомнив о том, что Киев совершил провокацию в российских водах.

По мнению Джабарова, в США просто не настроены вести адекватный диалог с Москвой и пытаться улучшить с ней двусторонние отношения.

«Думаю, что есть противоречия другого рода — внутриполитические. Американцы попросту не хотят встречи на высшем уровне и налаживания каких-либо контактов, а инцидент в Черном море выбрали как удобный повод отменить переговоры. Реальная причина — внутриамериканские разногласия и давление на Трампа со стороны своей же оппозиции», — добавил собеседник ФАН.

По мнению сенатора, несмотря на нежелание американской администрации проводить встречу с российским лидером, есть вероятность, что она все же состоится, хотя и позже.

«Россия уже привыкла к любому поведению Трампа, поэтому нужно спокойно относиться ко всему. Это не мешает нашей стране спокойно жить и развиваться. Не встретятся в этот раз — жаль, значит, встреча произойдет позже», — резюмировал собеседник агентства.

Напомним, в минувшее воскресенье корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и в течение нескольких часов выполняли опасные маневры, при этом не реагируя на требования российских пограничников. Украинские суда задержали, возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.