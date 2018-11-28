«Сознался в обмане»: пользователи уличили Порошенко во лжи о «российской агрессии»

Киев, 28 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение будет применено только в случае наземной российской военной агрессии. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

По словам Порошенко, «как только российский солдат пересечет границу», он не будет терять ни минуты для того, чтобы «обеспечить защиту украинской земли». Подписчики Порошенко нашли в его заявлении нестыковку с позицией, которую он высказывал ранее.

Неоднократно глава государства уточнял, что «на территорию Донбасса, где идет военный конфликт, якобы вторглись российские военные». Пользователи уличили Порошенко во лжи о «российской агрессии». Как заметили юзеры, согласно новому посту президента, получается, что российских военных в Донбассе нет. Комментаторы подчеркнули, что Порошенко сознался в обмане.

Слушай. Получается сейчас ты сознался, что много лет обманывал и никаких российских войск на Донбассе не было и нет. — Олег Царев (@OlegTsarov) November 27, 2018

То есть агрессии до этого не было? А с кем кто воюет? — George (@george_incense) November 27, 2018

Как написал один из пользователей, Порошенко – «британский олигарх». По его словам, «он уже четыре года разрушает Украину и обогащает своих друзей».

Schaut schlecht aus, der UK-Oligarch. Seit vier Jahren zerstört er die Ukraine und bereichert seine Freunde. Nun, über Weihnachten 2018, hält er die ukrainische Bevölkerung mit dem Kriegsrecht in Schach. #ReplaceLiberalism — This Bürge (@thisbuerge) November 27, 2018

Так получается, сейчас русских на территории Украины нет? — Алексей Усачев (@AUsachofff) November 27, 2018

Напомним, ранее Порошенко предупредил народ об «угрозе сухопутного вторжения» России.

«Тут на несколько страниц — детальное описание всех сил противника, размещенных на расстоянии сотен, а то и десятков километров от нашего кордона, готовых в любой момент к немедленному вторжению в Украину», — отметил политик.

Напомним, что накануне три украинских военных судна вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе и начали совершать опасные маневры, игнорируя предписания российских пограничников. В итоге все три корабля были задержаны вместе с экипажами.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подчеркнул, что страна не ведет войны с Россией, как это заявляет официальный Киев.

С таким заявлением Матиос выступил в эфире телеканала «112 Украина». Он отметил, что, несмотря на официальную пропаганду, Украина выступает за соблюдение минских соглашений в Донбассе и не воюет с Россией.

«Мы не воюем с Россией —мы стоим на минском процессе, за то, чтобы метастазы разбалансирования нашего государства <…> не пошли дальше», — сказал Матиос.

Главный военный прокурор Украины также добавил, что Киев не предъявляет пленных россиян просто потому, что российских военных в Донбассе нет.

Напомним, Киев регулярно выдвигает неаргументированные обвинения в адрес Москвы. В частности, украинские политики заявляют о некой «агрессии» РФ в Донбассе и утверждают, якобы в зоне конфликта находятся российские войска. Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к внутриукраинскому конфликту.

Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.