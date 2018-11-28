«Открытая Россия» Ходорковского обманула Евросоюз почти на миллион долларов

Брюссель, 28 ноября. Российский олигарх Михаил Ходорковский после освобождения из колонии пять лет назад и отъезда из РФ начал активную работу на базе «Открытой России». Некоторые финансовые документы организации, с которыми можно ознакомиться в открытом доступе, не соответствуют реальным цифрам.

Согласно информации реестра лоббистов Евросоюза, организация Human Rights Project Management («Открытая Россия») в минувшем году израсходовала 25-49,9 тыс. евро на продвижение своих интересов в Европейском парламенте (ЕП).

Отмечается, что суммарный бюджет организации составил 5,74 млн евро. «Из других источников» организация получила около 7,96 млн евро — 5,73 млн евро из указанной суммы составили «пожертвования», сообщает «Политика сегодня».

Отчеты, которые фирма подала в официальные органы ЕС не соответствует реальным данным, которые отправлялись этой же организацией в государственную Регистрационную палату Британии. В отчете указано, что «Открытая Россия» имеет 1,94 млн долларов текущих активов в виде наличных средств. Общий объем активов составляет 2,039 млн долларов. Сумма, которую нужно оплатить в течение 12 месяцев, составляет 2,41 млн долларов при нематериальных активах в 372 895 долларов.

Финишный заявленный бюджет организации в Лондоне составляет около 4,82 млн долларов. Получается, разница бюджета «Открытой России» в двух отчетах составляет свыше одного миллиона долларов.