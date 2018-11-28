Facebook предупредил о 20-процентном НДС для рекламодателей в России

Москва, 28 ноября. Facebook предупредил россиян о 20-процентном НДС, который с 1 января будут платить все пользователи рекламных аккаунтов в России. Налог будут платить как российские физические, так и юридические лица. Сообщение об этом распространила пресс-служба социальной сети.

В релизе на сайте компании уточняется, что обновление коснется всех рекламных аккаунтов, для которых Россия указана как страна компании. При этом неважно, для каких целей пользователи покупают рекламу (коммерческих или личных), платить НДС они должны будут вне зависимости от этого, пишет газета «Аргументы и факты».

«НДС добавляется к общей сумме списываемых средств, поэтому вы не достигнете порога биллинга быстрее, зато с вас спишут сумму, превышающую порог биллинга», — уточнили представители Facebook.

Напомним, начиная с 2019 года, в РФ вступит в действие новый механизм взимания так называемого «налога на Google» - на проданные в Сети электронные товары (игры, музыку, книги и т.д.). Иностранным компаниям нужно будет встать на учет в Федеральную налоговую службу и самостоятельно платить НДС с услуг, которые они оказывают российскому бизнесу (в настоящее время этот налог выплачивают заказчики).