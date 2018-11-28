«Все слова изначально сверяются с Госдепом»: эксперт заявил, что Украина согласовывает провокации в Вашингтоне

Вашингтон, 28 ноября. Бывший посол Соединенных Штатов Америки на Украине Джон Хербст предложил запретить российским кораблям заходить в европейские порты, пока Москва «не перестанет препятствовать» украинскому судоходству в Азовском море. Об этом говорится в его докладе.

Американский политик призвал Вашингтон и Европейский союз ввести санкции, чтобы сдерживать якобы существующую российскую «агрессию», а также продолжить поставки оружия на Украину. Как пишет RT, документ был опубликован за несколько дней до инцидента в Керченском проливе. 25 ноября украинская сторона попыталась совершить акт провокации, нарушив государственную границу России.

Три корабля ВМС Украины нарушили государственные границы в Азовском море. Они также не реагировали на законные требования пограничников и властей остановиться. В результате корабли и моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело. Позже выяснилось, что командование кораблями было в руках Службы безопасности Украины, на борту нашли многочисленное оружие.

Как уточнил Хербст, Вашингтону и Брюсселю следует «внимательно изучить кремлевские провокации» в Азовском море. Он предложил американской стороне придумать «адекватные меры» — новые санкции. По мнению бывшего посла, в ответ на задержание незаконно вторгшихся кораблей, можно запретить российским кораблям, выходящим из портов Азовского моря, заходить в порты Европы и США. По его словам, ограничительные меры должны действовать, «пока Москва препятствует там украинскому судоходству».

Как уточнил член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков, к действиям Украины имеет отношение Вашингтон. По его словам, мир бы не наблюдал за подобными инцидентами со стороны Украины, если Госдепартамент США системно не поддерживал инициативы «чиновничьего беспредела в правящих кругах Украины».

По мнению Судакова, правящий режим на Украине «перестал быть адекватным», а также потерял свою идентичность.

«Все слова изначально сверяются с Госдепом, а потом уже произносятся в эфире», — сказал он.

Ранее СМИ писали, что США установили на Украине нацистский режим. Напомним, народный депутат Украины Евгений Мураев дал оценку работе президента Петра Порошенко. Мураев констатировал, что на плаву страну держат внешнее управление США и кредиты МВФ.

К «успехам» президента Украины нардеп в то же время отнес падение экономики, сокращение населения и территорий, а также упадок промышленности.

«ВВП страны упал вдвое, зарплаты сократились в полтора раза, мы потеряли треть своих лесов, мы потеряли 7 % территории, мы потеряли 6 миллионов граждан, которые проживают на территории Крыма и Донбасса…» — сказал Мураев в эфире телеканала NewsOne.

Он отметил, что Украина полностью лишилась независимости, так как все решения в стране принимаются по указке США. Именно это, по мнению нардепа, является главным итогом президентства Порошенко.

Напомним, ранее о том, что на Украине не решены элементарные бытовые вопросы, в то время как президент страны хвастается «эффективностью» ВСУ, говорил бывший депутат Рады Алексей Журавко.

Также США признались, что поставляли на Украину летальное оружие. Американская компания AirTronic USA призналась, что с 2016 года поставляла на Украину гранатометы PSRL, созданные на основе советских РПГ-7.

В компании уверяют, что данные гранатометы имеют ограниченную дальность попадания, поэтому данное оружие якобы может быть использовано лишь в оборонных целях.

«Мы начали поставлять наш товар в Украину в прошлом году, мы продолжаем поставки по сей день. Детали, как и что мы делаем, я раскрыть не могу», — говорится в докладе Ричарда Вендивера.

Бизнесмен убежден, что поставки данных гранатометов не противоречат минским соглашениям.

Напомним, ранее посол Украины в США Валерий Чалый выразил надежду, что в ближайшее время Вашингтон начнет поставки более мощного оружия.