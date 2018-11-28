Астана, 28 ноября. Россия уверена в успехе антитеррористической операции на границе Сирии с Ираком и в Восточном Евфрате. Об этом заявил в среду спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев.

На встрече с делегацией сирийского правительства в Астане он пояснил, что в настоящее время из САР поступают новости о разгроме остатков ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) в районе Сувейда, Тель-ас-Сафа.

«Мы абсолютно уверены, что также позитивно будет развиваться операция по уничтожению остатков бандгрупп в районе Восточного Евфрата и сирийско-иракской границы», — подчеркнул Лаврентьев.

В среду в Астане начался новый раунд переговоров по Сирии. Он продолжится 29 ноября.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В настоящее время в стране продолжается борьба с остатками незаконных вооруженных формирований. Основные силы террористической организации ИГ (запрещена в РФ) на территории САР были разбиты при содействии российских военных. Сегодня наиболее остро стоят вопросы политического урегулирования и возвращения беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.