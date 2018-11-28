Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Лаврентьев заявил о тенденции к стабилизации в Сирии

32
0 Оставить комментарий

Лаврентьев заявил о тенденции к стабилизации в Сирии

Астана, 28 ноября. В Сирии наблюдается тенденция к стабилизации, ситуация постепенно выправляется, заявил в среду спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев.

«Ситуация в САР постепенно выправляется, наблюдается явная стабилизация», — сказал он, выступая на встрече с делегацией сирийского правительства в Астане.

Лаврентьев отметил, что в настоящее время из Сирии приходит оптимистичная информация о борьбе с остатками террористов. Так, по его словам, сирийские правительственные войска ликвидировали боевиков ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) в районе Сувейда и Тель-ас-Сафа.

Лаврентьев заявил о тенденции к стабилизации в Сирии

Спецпредставитель российского президента выразил уверенность, что антитеррористическая ситуация также успешно завершится в районе Восточного Евфрата и сирийско-иракской границы.

В среду в Астане начался новый раунд переговоров по Сирии. Переговоры и встречи пройдут 28 и 29 ноября.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время на территории страны продолжается борьба с отдельными группами боевиков. Основные силы террористов ИГ (запрещенная в РФ организация) в САР были разгромлены при содействии российских военных. В настоящее время наиболее остро стоят вопросы политического урегулирования и возвращения беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.