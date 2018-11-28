Лаврентьев заявил о тенденции к стабилизации в Сирии
Астана, 28 ноября. В Сирии наблюдается тенденция к стабилизации, ситуация постепенно выправляется, заявил в среду спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев.
«Ситуация в САР постепенно выправляется, наблюдается явная стабилизация», — сказал он, выступая на встрече с делегацией сирийского правительства в Астане.
Лаврентьев отметил, что в настоящее время из Сирии приходит оптимистичная информация о борьбе с остатками террористов. Так, по его словам, сирийские правительственные войска ликвидировали боевиков ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) в районе Сувейда и Тель-ас-Сафа.
Спецпредставитель российского президента выразил уверенность, что антитеррористическая ситуация также успешно завершится в районе Восточного Евфрата и сирийско-иракской границы.
В среду в Астане начался новый раунд переговоров по Сирии. Переговоры и встречи пройдут 28 и 29 ноября.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время на территории страны продолжается борьба с отдельными группами боевиков. Основные силы террористов ИГ (запрещенная в РФ организация) в САР были разгромлены при содействии российских военных. В настоящее время наиболее остро стоят вопросы политического урегулирования и возвращения беженцев.
1 Организация запрещена на территории РФ.