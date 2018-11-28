Суд в Крыму в среду изберет меру пресечения для девяти украинских моряков

Симферополь, 28 ноября. В среду суд в Крыму изберет меру пресечения оставшимся девяти украинским военным, которые были задержаны при нарушении российской границы в Керченском проливе. Отмечается, что 12 их коллег ранее перевели в следственный изолятор Симферополя на время расследования.

Как передает РЕН.ТВ при этом к троим раненным морякам приставлена круглосуточная охрана. Напомним, 25 ноября Украина попыталась провести акт провокации, нарушив государственные границы России в Азовском море. Три украинских корабля – «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» незаконно пересекли государственную границу России. Они не реагировали на законные требования пограничников остановиться. Моряки и корабли были задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Стало известно, что военнослужащими руководили сотрудники СБУ, а на борту буксира находились автоматы, гранатометы и другое оружие.