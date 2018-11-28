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Женщина впервые возглавила генштаб страны-члена НАТО

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Женщина впервые возглавила генштаб страны-члена НАТО

Москва, 28 ноября. Армию страны-члена НАТО впервые возглавила женщина. Генерал-майор Аленка Эрменц стала главой Генерального штаба Вооруженных сил Словении.

Соответствующий документ был опубликован накануне на сайте правительства страны. Согласно ему, министр обороны Карл Эрьявец освободил от должности начальника Генштаба генерал-майора Алана Гедера и назначил на его пост Эрменц.

Эрменц окончила университет в Любляне, является бакалавром общественных наук. В ВС Словении она состоит с 1991 года, в 2009 году выпустилась из Королевского колледжа военных наук в Лондоне. Звание генерал-майора Эрменц получила в ноябре 2018 года. В марте она стала замглавы Генштаба.

Автор: Василий Котов
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