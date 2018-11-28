Сирия: на встрече по САР в Астане обсудят проблему беженцев и ситуацию в Идлибе

Москва, 28 ноября. Участники переговоров по урегулированию сирийского конфликта в Астане обсудят конституционную комиссию, обстановку в Идлибе, проблему беженцев и борьбу с терроризмом. Об этом рассказал журналистам в среду специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Он отметил, что вопросов на встрече в астанинском формате предстоит немало.

«Ситуацию вокруг Идлиба, беженцы, борьба с терроризмом — весь комплекс вопросов, который мы обычно обсуждаем», — уточнил Лаврентьев.

На вопрос, прибыла ли делегации в том составе, в котором ожидалось, Лаврентьев ответил утвердительно, отметив, что «самое главное, что спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура приехал со своей командой».

В столице Казахстана 28-29 ноября проходят переговоры по урегулированию в Сирии. В первый день состоятся двусторонние и трехсторонние консультации на уровне специалистов и экспертов, а также шестое заседание рабочей комиссии по освобождению заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.