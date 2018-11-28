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Найден способ блокировать рак до первых симптомов

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Найден способ блокировать рак до первых симптомов

Москва, 28 ноября. Угнетение белка BRD9 способно предотвратить развитие синовиальной саркомы — злокачественной опухоли мягких тканей. Как пишет Eurekalert, ученые рассказали, что синовиальная саркома может появиться в любой части тела, включая простату, мозг и сердце.

Они уточнили, что сначала человек не замечает, что болен. Явных симптомов заболевания на ранней стадии нет. Затем оно начинает проявляться в виде отека, боли в суставах или онемения.

Специалисты подчеркнули, что саркомы содержат характерный белок SS18-SSX. Он стимулирует развитие заболевания.

Специалисты провели эксперимент на мышах. Наблюдения показали эффективность предотвращения развития саркомы в случае подавления BRD9. Они считают, что открытие можно использовать при создании лекарства от онкологических заболеваний.

Найден способ блокировать рак до первых симптомов

Автор: Алия Садыкова
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