В США заявили, что Вашингтон выйдет из ДРСМД и консультируется с союзниками по НАТО

Вашингтон, 28 ноября. США настроены на выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и проводят консультации по этому поводу с союзниками по НАТО. Об этом сообщил во вторник журналистам директор национальной разведки Америки Дэниел Коутс.

«Мы движемся в этом направлении», — заявил он, не уточнив конкретные сроки выхода администрации США из ДРСМД.

Он также сообщил, что на предстоящей на текущей неделе в столице Бельгии встрече представителей входящих в военный блок государств американская сторона представит соратникам США информацию «относительно того, какая имеется угроза» со стороны РФ.

При этом Коутс заявил, что возможность сохранения договора остается, указав, что для этого необходимо, чтобы в РФ «все ракеты, которые входят в эту категорию, были ликвидированы, и в этом можно было бы убедиться».

Глава Белого дома Дональд Трамп 20 и 22 октября заявил о намерении США выйти из ДРСМД. Официальное уведомление по этому вопросу Вашингтон Москве пока не передавал. Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон позже заявил, что это оповещение последует «в надлежащее время».