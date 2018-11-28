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Школьный автобус столкнулся с грузовиком под Красноярском, пострадали четыре человека

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Школьный автобус столкнулся с грузовиком под Красноярском, пострадали четыре человека

Красноярск, 28 ноября. В крупной аварии с участием автобуса в Красноярском крае пострадали четыре человека. Отмечается, что ДТП произошло на трассе Р-255. Школьный автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком Hundai. Инцидент произошел около населенного пункта Нижняя Пойма.

Как передает РЕН ТВ, в транспортных средствах находились четыре человека, среди которых не было детей. Все четверо пострадали и находятся в тяжелом состоянии. 

Ранее трое погибли, четверо пострадали в ДТП на юге Красноярского края. Авария произошла утром в понедельник на 460 километре автодороги Р-257 «Енисей». 71-летний водитель за рулем Lada ехал со стороны Минусинска в сторону поселка Шушенское. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с там с автомобилем Honda​​​.

В результате аварии погибли три человека. Еще четверо пострадали. В их числе дети возрастом 11 и 13 лет.

Школьный автобус столкнулся с грузовиком под Красноярском, пострадали четыре человека

Автор: Алия Садыкова
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