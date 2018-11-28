В Грузии стартовал второй тур президентских выборов

Тбилиси, 28 ноября. Избирательные участки открылись в среду в Грузии для голосования во втором туре президентских выборов. Отмечается, что бюллетени напечатаны на грузинском, армянском и азербайджанском языках.

Как пишет РИА Новости, в ходе голосования 28 октября ни один из 25 кандидатов на пост главы государства не набрал нужное для победы в первом туре количество избирателей. Во втором туре примут участие два кандидата. Это Саломе Зурабишвили от партии «Грузинская мечта» и Григол Вашадзе от «Силы в единстве».

Ранее была названа дата второго тура президентских выборов в Грузии. Он должен был пройти до 2 декабря. Первый тур выборов президента Грузии состоялся в воскресенье, 28 октября. После обработки почти 100% бюллетеней с результатом 38,63% голосов лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили, следом идет представитель бывшей правящей партии страны «Единое национальное движение» Григол Вашадзе (37,74%).