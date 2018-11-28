В России оливье в 2018 году подорожал на 4%

Москва, 28 ноября. В 2018 году на оливье и селедку под шубой россиянам придется потратить 325,3 рубля и 153,1 рубля соответственно. Как пишет газета «Известия», стоимость главного новогоднего салата увеличилась на 4%. При этом цена сельди под шубой практически не изменилась.

Как уточнили эксперты, к Новому году стоимость салатов может вырасти за счет сезонного подорожания овощей. В 2018 году оливье на семью из четырех человек обойдется в 325,3 рубля, в прошлом году его стоимость оценивалась в 311,83 рубля. Росстат подчеркнул, что за год практически все ингредиенты салата, кроме картофеля, увеличились в цене. Больше всего выросли цены на морковь и яйца.

Ранее сообщалось, что салат «Оливье» на Украине за год подорожал на треть. О скачке цен на продукты, необходимые для приготовления этого традиционного новогоднего блюда, сообщил глава украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, приготовление почти трех килограммов салата «Оливье» обойдется в 166,2 гривен (около шести долларов).