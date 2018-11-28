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Захарова показала на фото необычную находку, обнаруженную в переговорном зале МИД Франции

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Захарова показала на фото необычную находку, обнаруженную в переговорном зале МИД Франции

Париж, 28 ноября. Официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова рассказала про необычную находку, которую она обнаружила в переговорном зале французского внешнеполитического ведомства. Об этом дипломат сообщила на своей странице в Facebook.

Спикер министерства иностранных дел РФ на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала снимок, сделанный в переговорном зале МИД Франции — на фото запечатлена кровать. Для каких целей французы разместили такую мебель — неизвестно.

«В переговорном зале МИД Франции стоит кровать. Хорошего всем дня», — посмеялась спикер МИД РФ.

Автор: Андрей Крылов
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