Захарова показала на фото необычную находку, обнаруженную в переговорном зале МИД Франции

Париж, 28 ноября. Официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова рассказала про необычную находку, которую она обнаружила в переговорном зале французского внешнеполитического ведомства. Об этом дипломат сообщила на своей странице в Facebook.

Спикер министерства иностранных дел РФ на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала снимок, сделанный в переговорном зале МИД Франции — на фото запечатлена кровать. Для каких целей французы разместили такую мебель — неизвестно.