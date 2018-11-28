Ученые рассказали об опасности футбола для детского мозга

Даллас, 28 ноября. Юным любителям футбола грозит нарушение развития мозга из-за микротравм, полученных во время игры. Об этом заявили научные сотрудники из Юго-западного медицинского центра в Далласе.

Эксперты обследовали 60 подростков, которые увлекаются игрой в футбол. Отмечается, что у испытуемых ни разу не диагностировали сотрясение мозга или психические расстройства. В ходе эксперимента дети должны были носить весь футбольный сезон шлемы с системой телеметрии головы. Встроенные датчики регистрировали местоположение, силу и направление ударов головы, передает РЕН ТВ.

Оказалось, что у испытуемых наблюдалось сокращение работы высоких когнитивных функций, которые отвечают за планирование и контроль социального поведения.

Как резюмировали исследователи, микротравм может быть немного меньше, если запретить удары по мячу с разбега, впрочем, это может способствовать изменению правил игры в целом.