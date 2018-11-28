Арестованы 15 из 24 нарушивших границу РФ моряков Украины | 28 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Суд в крымском Симферополе арестовал на два месяца 15 из 24 моряков военно-морских сил Украины (ВМСУ), которые незаконно вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу РФ. В их числе и Роман Мокрюк, который, по его словам, был командиром бронекатера ВМСУ «Бердянск» в звании лейтенанта, и трое раненных в результате инцидента. Все арестованные были членами экипажей украинских кораблей «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые в воскресенье утром вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

С января 2019 года в России начинает действовать закон, согласно которому самозанятые граждане должны будут платить налоги — документ подписан президентом страны и опубликован. Налогообложение профессионального дохода вводится в экспериментальном порядке на десятилетний срок на территории нескольких регионов страны: Москвы и Московской области, в Калужской области и Татарстане. Под действие закона попадают самозанятые граждане, чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год. В категорию «самозанятые» попадают жители страны, у которых нет работодателя и наемных работников.

Вечером во вторник на строящемся в Санкт-Пеьербурге дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» произошло возгорание. Представители противопожарной службы присвоили ему третий уровень сложности. Борьба с огнем продолжалась несколько часов — пожар, начавшийся около 19.00, был ликвидирован лишь в одиннадцатом часу вечера. В результате пострадали два человека, состояние одного из них оценивается как «средней тяжести». По данным пресс-службы «Адмиралтейских верфей», к возгоранию на строящемся ледоколе привело нарушение техники безопасности при выполнении работ.

Трамп заявил, что может отменить встречу с Путиным на G20

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе саммита G20 из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.

«Это будет определяющим… Может быть я не стану проводить встречу…. Мне не нравится эта агрессия. Я вообще не хочу агрессии», ― заявил Трамп.

Он отметил, что ожидает в ближайшее время полного отчета от службы национальной безопасности касательно инцидента в Керченском заливе.