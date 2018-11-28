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Порошенко заявил, что Украина может помочь США в расследовании «российского вмешательства»

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Порошенко заявил, что Украина может помочь США в расследовании «российского вмешательства»

Киев, 28 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов помочь Вашингтону в расследовании дела о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу NBC.

По словам главы государства, Украина готова содействовать в расследовании против бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Он напомнил, что политик около 10 лет работал на Украине.

Ранее Трамп заявил, что не видит смысла в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года. При этом президент Штатов заверил, что не будет вмешиваться в ход следствия.

Он отметил, что работа спецпрокурора Мюллера не приведет к результатам, так как никакого сговора с Москвой и не было.

Порошенко заявил, что Украина может помочь США в расследовании «российского вмешательства»

 

Автор: Алия Садыкова
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