Порошенко заявил, что Украина может помочь США в расследовании «российского вмешательства»

Киев, 28 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов помочь Вашингтону в расследовании дела о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу NBC.

По словам главы государства, Украина готова содействовать в расследовании против бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Он напомнил, что политик около 10 лет работал на Украине.

Ранее Трамп заявил, что не видит смысла в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года. При этом президент Штатов заверил, что не будет вмешиваться в ход следствия.

Он отметил, что работа спецпрокурора Мюллера не приведет к результатам, так как никакого сговора с Москвой и не было.