В российском Интернете произошел глобальный сбой

Москва, 28 ноября. Множество пользователей сети испытали проблемы с доступом к популярным сервисам из-за ошибки в конфигурации сетей российских провайдеров. Об этом рассказали в компании Qrator Labs. Отмечается, что сбой произошел 25 ноября.

Виновником инцидента стал небольшой оператор Krek Ltd. Он допустил ошибку в настройке протокола BGP. Как уточнили в пресс-службе, оператор анонсировал сети между своими провайдерами.

В результате большая часть трафика «Ростелекома» была направлена на свою сеть. При этом та не выдержала нагрузку, последовал «нелегитимный перехват трафика».

Как пишет «Лента.ру», из-за сбоя 10–20% пользователей не смогли зайти в свои социальные сети. Примерно час не были доступны Amazon, YouTube, «ВКонтакте», IVI и другие.