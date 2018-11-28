Американский самолет провел разведывательный полет у Керченского пролива

Москва, 28 ноября. Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США во вторник провел разведывательный полет в районе Керченского пролива, а также Крымского полуострова.

Об этом говорится в данных, приведенных порталом PlaneRadar в своем Twitter.

Отмечается, что на территории было замечено судно с бортовым номером 168848, которое входит в состав 26-й патрульной эскадрильи ВМС США. Оно находилось в 31 километре от береговой линии. Во вторник, судя по данным сайта, в том же районе разведывательный полет выполнил стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США. Кроме того, он провел мониторинг линии разграничения в Донбассе.

Напомним, 25 ноября Украина попыталась устроить акт провокации, нарушив государственные границы России в Азовском море. Были задержаны три корабля ВМС Украины.