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Политика

СМИ раскрыли создание британскими спецслужбами опасной сети влияния

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СМИ раскрыли создание британскими спецслужбами опасной сети влияния

Москва, 28 ноября. Хакеры из группы Anonymous вскрыли антироссийский секретный проект британского правительства Integrity Initiative. Как пишет газета «Известия», проект предполагал создание сети агентов влияния в разных странах с целью воздействия на политические процессы в них.

Он был запущен в 2015 году. При этом о нем до настоящего момента ничего не было известно. Отмечается, что Integrity Initiative появилось на свет якобы для «борьбы с пропагандой Москвы». В процессе реализации проекта его цель расширилась. В число неблагонадежных британцы включили государства, помимо России. Под контроль попали страны Запада.

Ранее МИД РФ объяснил, почему Лондон обвиняет Россию в кибератаках. Заявления Великобритании о причастности правительства РФ к кибератакам являются попыткой оправдать новые законы, которые введены на Западе для ограничения деятельности в Интернете, заявили в МИД РФ. 

СМИ раскрыли создание британскими спецслужбами опасной сети влияния

Автор: Алия Садыкова
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